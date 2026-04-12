Galatasaray, Kocaelispor Maçında 32 Maçlık Yenilmezlik Serisini Sürdürmeyi Hedefliyor

Süper Lig'de 28. hafta itibarıyla 67 puanla lider konumda olan Galatasaray, Kocaelispor ile oynayacağı maçta 32 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor. Okan Buruk yönetimindeki takım, şampiyonluk yolunda puan farkını korumayı hedefliyor. Kocaelispor ise teknik direktör Selçuk İnan ile sürpriz bir sonuç arayışında.

Galatasaray-Kocaelispor maçı, 12 Nisan 2026 Pazar günü saat 20:00'de RAMS Park'ta başlayacak ve beIN Sports üzerinden canlı yayınlanacak. Galatasaray, evindeki son 32 lig maçında yenilgi almadı ve bu seride 26 galibiyet, 6 beraberlik elde etti. Kocaelispor ise savunmasında eksiklerle bu zorlu deplasmanda mücadele edecek.

İki takım arasındaki rekabette, oynanan 41 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Kocaelispor kazandı. İlk yarıdaki maçı Kocaelispor 1-0 kazanmıştı. Galatasaray'da Osimhen sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek, Eren Elmalı ise kart sınırında bulunuyor. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır olacak.