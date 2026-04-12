Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray, Kocaelispor Maçında 32 Maçlık Yenilmezlik Serisini Sürdürmeyi Hedefliyor

12.04.2026 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de lider Galatasaray, 28. hafta maçında Kocaelispor ile karşılaşacak ve 32 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmeyi hedefliyor. Kocaelispor ise sürpriz arayışında.

Süper Lig'de 28. hafta itibarıyla 67 puanla lider konumda olan Galatasaray, Kocaelispor ile oynayacağı maçta 32 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor. Okan Buruk yönetimindeki takım, şampiyonluk yolunda puan farkını korumayı hedefliyor. Kocaelispor ise teknik direktör Selçuk İnan ile sürpriz bir sonuç arayışında.

Galatasaray-Kocaelispor maçı, 12 Nisan 2026 Pazar günü saat 20:00'de RAMS Park'ta başlayacak ve beIN Sports üzerinden canlı yayınlanacak. Galatasaray, evindeki son 32 lig maçında yenilgi almadı ve bu seride 26 galibiyet, 6 beraberlik elde etti. Kocaelispor ise savunmasında eksiklerle bu zorlu deplasmanda mücadele edecek.

İki takım arasındaki rekabette, oynanan 41 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Kocaelispor kazandı. İlk yarıdaki maçı Kocaelispor 1-0 kazanmıştı. Galatasaray'da Osimhen sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek, Eren Elmalı ise kart sınırında bulunuyor. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır olacak.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Kocaelispor, Galatasaray, Futbol, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 22:42:46. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.