Galatasaray Şampiyonluğu Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
09.05.2026 23:19
Galatasaray, Antalyaspor'u yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Kutlamalar tüm şehirlerde yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray'ın sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğu ilan etmesi, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te kutlandı.

Gaziantep'te Galatasaray taraftarları şampiyonluk kutlaması için meydanlara akın etti.

Sarı-kırmızılı bayraklarla konvoy oluşturan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde kutlama yaptı.

Üniversite meydanında buluşan taraftarlar, meşaleler yakarak şampiyonluk sevincini yaşadı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu kutlamak için sokaklara çıktı.

Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, ellerindeki sarı-kırmızı bayrakları sallayıp, meşaleler yaktı.

Bazı taraftarlar ise çalınan müzikler eşliğinde halay çekti.

Kahramanmaraş

Galatasaray'ın şampiyonluğu Kahramanmaraş'ta kutlandı.

Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda bir araya gelen, bayrak ve meşalelerle kutlama yapan taraftarlar, şampiyonluk şarkıları söyleyip tezahüratlarda bulundu.

Araç konvoyu oluşturan sürücüler ise kutlamalara korna çalarak eşlik etti.

Malatya

Galatasaray'ın şampiyonluğu Malatya'da coşkuyla kutlandı.

Taraftarlar, kentin çeşitli bölgelerinde takımlarının şampiyonluğunu meşalelerle kutladı.

İnönü Kapalı Çarşısı üzerinde bir araya gelen kalabalık grup, meşaleler yakarak, şampiyonluğu kutladı.

Adıyaman

Adıyaman'da taraftarlar kutlamalar için sokaklara çıktı.

Sümer Meydanı'nda toplanan kalabalık grup, şarkılar söyleyip halay çekti.

Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, ellerindeki sarı kırmızı bayrakları salladı.

Bazı taraftarlar ise meşaleler yaktı.

Kilis

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık grup, şarkılar söyleyip halay çekti.

Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, ellerindeki sarı kırmızı bayrakları salladı.

Bazı taraftarlar ise meşaleler yaktı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek
Beşiktaş’tan ’’Sergen Yalçın istifa edecek’’ iddialarına yanıt
Victor Osimhen’den şampiyonluk sonrası ilk mesaj
Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5
Şampiyon Galatasaray’da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti
Fenerbahçe sezonu ikinci sırada bitirdi
Süper Lig’den düşen iki takım belli oldu
Aslan’dan müthiş geri dönüş Süper Lig’de şampiyon Galatasaray
Osimhen’den Galatasaray’a kötü haber
Aziz Yıldırım’dan büyük ters köşe İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
Manifest konseri Gaziantep’te büyük gerginliğe neden oldu
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 23:30:51. #7.13#
