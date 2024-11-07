Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 Yendi

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(İSTANBUL) - Galatasaray, Avrupa Ligi 4'üncü hafta maçında sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi. Galatasaray sahasında Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında İngiltere takımı Tottenham'ı konuk etti. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayan müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetti.

Galatasaray 6. dakikada Yunus Akgün ile 1-0 öne geçti. 18. dakikada Will Lankshear ile Tottenham durumu 1-1 yaptı. 31. ve 39. dakikalarda Victor Osimhen'in golleriyle Galatasaray tekrar öne geçti ve skoru 3-1 yaptı. 69. dakikada Dominic Solanke ile Tottenham farkı 1'e indirdi ve durumu 3-2 yaptı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray sahasında Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.