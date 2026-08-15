Galatasaray ve Çorum FK Açılışta Berabere
Galatasaray, sezonun açılış maçında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı; Osimhen son dakika golüyle eşitledi.
(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun açılış maçında son şampiyon Galatasaray, sahasında ligin yeni ekibi Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, 90. dakikada Victor Osimhen'in golüyle bir puanı kurtardı.
RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Galatasaray, 53. dakikada Victor Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol, 2026-2027 Süper Lig sezonunun ilk golü oldu.
Arca Çorum FK, 59. dakikada Kyziridis'in golüyle eşitliği sağladı. Bu gol aynı zamanda Çorum temsilcisinin Süper Lig tarihindeki ilk golü olarak kayıtlara geçti.
Konuk ekip, 61. dakikada Davinson Sanchez'in hatasını değerlendiren Ramirez'in golüyle 2-1 öne geçti.
Çorum FK'da Kyziridis, 71. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Galatasaray, 90. dakikada Osimhen'in ikinci golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca iki takım da sezona birer puanla başladı.
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