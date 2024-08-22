Galatasaray, Young Boys'a 3-2 mağlup oldu - Son Dakika
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Galatasaray, Young Boys'a 3-2 mağlup oldu

Galatasaray, Young Boys\'a 3-2 mağlup oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımına 3-2 mağlup oldu. Ev sahibi takımın gollerini Joel Monteiro ve Filip Ugrinic kaydederken, Galatasaray'ın golleri Michy Batshuayi'den geldi.

22.08.2024 01:08
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(ANKARA) - UEFA Şampiyonlar ligi Play-Off turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımına konuk olan Galatasaray, mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin Young Boys takımı ile karşılaştı. Saat 22.00'de başlayan mücadeleyi, Alman hakem Daniel Siebert yönetti.

Ev sahibi Young Boys'un gollerini, Joel Monteiro (3' ve 45artı4') ve Filip Ugrinic (86') kaydetti. Galatasaray'ın golleri ise ikinci yarıda oyuna giren Michy Batshuayi'nin ayağından 66 ve 72. dakikalarda geldi. Galatasaray sahadan 3-2 mağlup ayrılarak tur şansını ikinci maça bıraktı.

Rövanş karşılaşması, 27 Ağustos Salı günü Rams Park Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Kaynak: ANKA

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