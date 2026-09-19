GalaxySpace'in 4 SAR uydusu Tayyüen'den fırlatıldı, 668. Long March görevi oldu

Çin'de özel uydu üreticisi GalaxySpace'in geliştirdiği, yüksek çözünürlüklü Sentetik Açıklık Radarı (SAR) donanımlı 4 uydu uzaya gönderildi.

Xinhua'nın haberine göre, PIESAT-2/13-16 uydu grubu, "Long March 2D" roketiyle Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların belirlenen yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, "Long March" roketleriyle icra edilen 668. taşıma görevi oldu.

Çinli özel şirket GalaxySpace'in geliştirdiği PIESAT uyduları, Dünya'nın kutup dışı bölgelerini 1'e 50 bin ölçekte haritalandırarak, ticari, bilimsel ve askeri keşif görevleri için yüksek kesinlikte dijital yüzey modelleri üretiyor.

Yüksek çözünürlüklü SAR donanımlı uydular, içerdikleri bulut bilişim donanımları sayesinde uzaktan algılama verilerini yörüngede işleme kapasitesine sahip bulunuyor.