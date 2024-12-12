Gama Gallery, Art Miami Context'te Tek Türk Galerisi

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Gama Gallery, 3-8 Aralık'ta düzenlenen Art Miami Context sanat fuarına Türkiye'den katılan tek galeri oldu.

Galeriden yapılan açıklamaya göre, fuara katılan galeri, Türk sanatını ve sanatçıları global platformlarda tanıtma imkanı buldu.

Galerinin standında, sanatçılar Tuba Önder Demircioğlu, Koray Erkaya, Hakan Esmer, Zarife Gizem İbrahimoğlu, Serap Kurtuluş, Zeynep Güler Özgörüş, Gülten İmamoğlu, Taner Şekercioğlu ve Evren Temel'in eser seçkisine yer verildi.

Türk çağdaş sanatını uluslararası alanda tanıtma misyonunu üstlenen galeri, 2009'da Şule Claire Altıntaş tarafından kuruldu.

Bünyesinde Avrupa, Kuzey Amerika ve Türkiye'den tanınmış ve yeni sanatçıları ağırlayan galeri, özellikle Türk sanatçıların gelişim süreçlerine destek sağlayarak onlara ilerleyebilecekleri yollar açmayı hedefliyor.