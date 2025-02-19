Gambiya 60. Bağımsızlık Günü'nü Kutladı

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Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, 60. Bağımsızlık günü töreninde, ülke genelinde eğitim, sağlık ve tarım alanlarında büyük başarılar elde ettiklerini söyledi.

Gambiya'nın başkent Banjul'da düzenlenen 60. Bağımsızlık Günü kutlamalarına yabancı misyon temsilcileri, Gambiyalılar, ordu mensupları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, McCarthy Meydanı'nda bağımsızlık günü töreninde yaptığı konuşmada, eğitim, sağlık ve tarım alanlarında elde ettikleri başarılardan gurur duyduklarını ifade etti.

Eğitim alanında ilham verici ilerlemeler kaydettiklerini belirten Barrow, Gambiyalı çocukların artan eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için şu ana kadar toplam 424 yeni okul ve 6 bin 400 yeni sınıf inşa ettiklerini belirtti.

Barrow, sağlık sektöründe de önemli aşamalar elde ettiklerini kaydederek, "Uygun fiyatlı ve kaliteli sağlık hizmetleri sağlama konusunda muazzam adımlar attık. Ulusal Sağlık Sigortası Planı, son teknoloji ve tam donanımlı sağlık tesislerinin ülke genelinde yaygınlaştırmak da önemli hedeflerimiz arasında." diye konuştu.

Gambiya Tıp Fakültesinde şu anda 100 üzerinde doktorun çeşitli dallarda uzmanlaştığını duyurmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Barrow, ülkede sağlık sektöründe güçlük bir sistemin oluştuğunu söyledi.

Barrow, tarımsal üretimin ülke ekonomisin omurgası olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

" Tarım, gıda güvenliği ve ulusal kalkınma için kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, yer fıstığı hariç, tarımsal üretimin iyi hedeflenmiş hükümet müdahaleleri sayesinde artmış olması güven vericidir."

18 Şubat 1965'te kendi kendini yönetme hakkını elde eden Gambiya'nın 60. Bağımsızlık günü kapsamında başkent Banjul'a gelen 54 kişilik mehter takımı, gösteri düzenledi. Mehter gösterisi Gambiyalılar tarafından ilgiyle izlendi.

Bağımsızlık günü kutlamaları, Gambiya milli marşının okunması, barış ve istikrar için yapılan dualarla devam etti.