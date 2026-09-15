Gambiya'da elektrik protestolarında 11 kişi gözaltına alındı, polis güç kullanacağını açıkladı

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da uzun süren elektrik kesintilerini protesto eden gösteriler sırasında çıkan vandalizm olaylarıyla bağlantılı 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gambiya Polis Teşkilatı Genel Müdürü Seedy Mukhtar Touray, yaptığı açıklamada, ülkede düzenlenen gösteriler sırasında bir polis merkezinin tahrip edildiğini belirtti.

Touray, vandalizm olaylarıyla bağlantılı 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Artan olayların ardından ülkede izin alınmadan protesto düzenlenmesine müsaade edilmeyeceğini belirten Touray, özellikle gece saatlerinde insanların bir araya gelerek kamu düzenini bozmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Touray, kurallara uymayanlara karşı "gerekli gücün kullanılacağını" ifade etti.

Elektrik kesintileri protestolara yol açtı

Gambiya'da haziran ayından bu yana devam eden elektrik kesintileri, özellikle sıcaklıkların yüksek olduğu dönemde halkın tepkisine neden oluyor.

Ülkede geçen hafta uzun süren elektrik kesintilerini protesto etmek amacıyla birkaç gece üst üste gösteriler düzenlenmiş, polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

Ülkenin su ve elektrik hizmetlerinden sorumlu Ulusal Su ve Elektrik Kurumu (NAWEC) da protestolar sırasında üç şubesinin saldırıya uğradığını bildirmişti.

NAWEC, saldırılarda binaların yanı sıra altyapı ve ofis ekipmanlarının ciddi şekilde zarar gördüğünü belirterek, hasar gören üç şubenin kapatıldığını açıklamıştı.