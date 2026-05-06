Gambiya\'da Sıfır Atık Projesi Başlatıldı

06.05.2026 03:02
TİKA, Gambiya'da çevre bilincini artırmak için 'Sıfır Atık Atölyesi Projesi'ni hayata geçirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Gambiya'da, çevre bilincinin güçlendirilmesi, geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması ve genç nesillerde sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesi amacıyla hazırlanan "Gambiya Okullarında Sıfır Atık Atölyesi Projesi" başlatıldı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Gunjur kentindeki Gunjur Lisesinde düzenlenen törene, Gambiya Cumhurbaşkanı'nın eşi Fatoumatta Bah-Barrow, Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, TİKA Gambiya Koordinatörü Ali Kerim, okul müdürü Barrow Bojang, yerel temsilciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program, okul bahçesinde elma fidanı dikimiyle başladı.

Emine Erdoğan'ın mesajı

Fidan dikimiyle çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesi, okul kampüsünde kalıcı bir yeşil miras bırakılması ve gıda güvenliği farkındalığının artırılması hedeflendi.

Törende, Büyükelçi Oba tarafından Emine Erdoğan'ın 2026 Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla yayımladığı videolu mesajı okundu ve davetlilerle paylaşıldı.

Mesajda, 2026 yılı temasının "gıda israfı" olarak belirlendiği vurgulanarak, dünyada milyonlarca insanın açlıkla mücadele ettiği, buna karşın her yıl büyük miktarda gıdanın tüketilmeden kaybedildiği ifade edildi.

Davranış değişikliğinin en güçlü çevre ve iklim politikalarından biri olduğuna işaret edilen mesajda, küçük adımlarla büyük dönüşümlerin mümkün olduğu belirtildi.

Her yıl 1 milyar ton gıda israf ediliyor

Fatoumatta Bah-Barrow da konuşmasında, Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün sürdürülebilir tüketim, üretim ve atık yönetimi açısından taşıdığı öneme dikkati çekti.

2026 yılı temasının gıda israfı olduğunu hatırlatan Bah-Barrow, dünyada her yıl yaklaşık 1 milyar ton gıdanın israf edildiğini belirterek, bireyler ve kurumların "Reddet, Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür ve Kompost Yap" ilkeleri doğrultusunda hareket etmesinin önemini vurguladı.

TİKA Gambiya Koordinatörü Kerim ise Sıfır Atık Projesi'nin 27 Eylül 2017'de Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatıldığını ve bugün küresel ölçekte kabul gören önemli bir çevre hareketine dönüştüğünü söyledi.

Kerim, Birleşmiş Milletler tarafından 30 Mart'ın "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edildiğini, projenin ayrıca Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından ödüle layık görüldüğünü hatırlattı.

Proje kapsamında Gunjur Lisesi ile başkent Banjul'daki Maarif Okullarında öğrencilere yönelik üçer günlük uygulamalı sıfır atık ve geri dönüşüm eğitimleri düzenlenecek.

Eğitimlerde atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm süreçleri, çevre temizliği, sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları ve kullanılmış malzemelerin yeniden değerlendirilmesi konuları ele alınacak.

TİKA tarafından Gambiya'da başlatılan sıfır atık faaliyetlerinin ilk ayağını oluşturan proje, ilerleyen dönemde iki ayrı çalışmayla devam edecek.

Bu kapsamda Gambiya Üniversitesi Faraba Kampüsü'nde sıfır atık istasyonları kurulması ve Bijilo Doğa Parkı içerisinde çevre koruma odaklı sıfır atık istasyonlarının hayata geçirilmesi planlanıyor.

TİKA, Gambiya'da çevre, eğitim, sağlık, mesleki eğitim ve kurumsal kapasite geliştirme alanlarındaki çalışmalarını sürdürürken, sıfır atık faaliyetleriyle çevre bilincinin erken yaşlardan itibaren güçlendirilmesini ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

