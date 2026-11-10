Gambiya'da UDP lideri Darboe, 5 Aralık seçimi için 6. kez adaylık başvurusu yaptı

Gambiya'da ana muhalefetteki Birleşik Demokratik Parti (UDP) lideri Ousainou Darboe, 5 Aralık 2026'daki cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu yaptı.

Ulusal basındaki haberlere göre, 78 yaşındaki Darboe, gerekli belgeleri Bağımsız Seçim Komisyonu (IEC) Başkanı Joseph Colley'e binlerce destekçisinin eşliğinde teslim etti.

Cumhurbaşkanlığına 6. kez aday olan Darboe, bunun son adaylık girişimi olacağını belirterek, seçilmesi halinde yolsuzlukla mücadele edeceğini ve ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına öncelik vereceğini söyledii.

Gençlerin Avrupa'ya ulaşmak için tehlikeli göç yollarına başvurmasını hükümetin başarısız sosyoekonomik politikalarına bağlayan Darboe, Gambiyalıları ülkenin kalkınmasına yönelik güçlü politikalar sunan adayları desteklemeye çağırdı.

Eski Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh döneminde 2016'da hapse giren Darboe, aynı yıl cumhurbaşkanı seçilen Adama Barrow hükümetinde Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu. İkilinin siyasi yolları 2019'da ayrılmıştı.

IEC Başkanı Colley, adaylık başvurularının sonuçlarının 16 Kasım'da açıklanacağını bildirdi.

Öte yandan Gambiya'da siyasi partiler, seçim öncesinde ittifak görüşmelerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Barrow'un liderliğindeki iktidar partisi Ulusal Halk Partisi (NPP), Mama Kandeh liderliğindeki Gambiya Demokratik Kongresi (GDC) ve avukat Essa Faal'ın desteğini aldı.

Yaklaşık 2,9 milyon nüfusa sahip Gambiya'da, cumhurbaşkanı seçiminin 5 Aralık'ta yapılması planlanıyor.