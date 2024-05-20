Gambiya ve Nijerya'dan İran Cumhurbaşkanı Reisi için taziye mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gambiya ve Nijerya'dan İran Cumhurbaşkanı Reisi için taziye mesajı

Gambiya ve Nijerya\'dan İran Cumhurbaşkanı Reisi için taziye mesajı

Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ve Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Barrow, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yaşamını yitirmesinin yasını tuttuğunu belirtirken, Tinubu ise Reisi'yi İran'ın kalkınmasına tutkuyla bağlı bir lider olarak nitelendirdi ve İran ulusunun sürekli barış, istikrarı ve refahı için dua etti. İran'da yapılan arama kurtarma faaliyetlerinde helikopter enkazının bulunduğu noktaya ulaşan ekipler, sağ kurtulan olmadığını belirledi. Reisi'nin hayatını kaybetmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.

20.05.2024 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ve Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Gambiya Cumhurbaşkanı ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi Başkanı Barrow, sosyal medya hesabında taziye mesajı paylaştı.

Barrow, paylaşımında, Gambiyalılar ve İslam ümmeti adına, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında yaşamını yitirmesinin yasını tuttuğunu belirtti.

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Tinubu, İran'da yaşanan trajediden derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Reisi'yi İran'ın kalkınmasına tutkuyla bağlı bir lider olarak niteleyen Tinubu, İran ulusunun sürekli barış, istikrarı ve refahı için dua etti.

Helikopter kazası ve sonrası

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran- Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.

İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

Kaynak: AA

İbrahim Reisi, Adama Barrow, Helikopter, Nijerya, Gambiya, İran, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gambiya ve Nijerya'dan İran Cumhurbaşkanı Reisi için taziye mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:46 İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak İran’da seçim için takvim belirlendi İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak? İran'da seçim için takvim belirlendi
14:22 Kazadan yeni görüntüler Reisi’nin naaşını böyle taşıdılar Kazadan yeni görüntüler! Reisi'nin naaşını böyle taşıdılar
14:00 Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı
12:55 Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran’da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
15:51 Eski Galatasaraylı Evren Turhan’ın derbi tahmini alay konusu oldu Eski Galatasaraylı Evren Turhan'ın derbi tahmini alay konusu oldu
15:03 Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın’ı kadro dışı bıraktı Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın'ı kadro dışı bıraktı
14:59 Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi! 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti
14:54 İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu
14:49 Duruşmada hareketli dakikalar Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan’ı salondan attı Duruşmada hareketli dakikalar! Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan'ı salondan attı
14:29 Reisi’nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti Reisi'nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti
14:14 Karar dikkat çekti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki kişilere DNA testi yapılmayacak Karar dikkat çekti! İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki kişilere DNA testi yapılmayacak
14:09 Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek’e sahip çıktı Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek'e sahip çıktı
14:09 Balıkesir’de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı Balıkesir'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 16:18:36. #1.11#
SON DAKİKA: Gambiya ve Nijerya'dan İran Cumhurbaşkanı Reisi için taziye mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement