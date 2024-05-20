Gambiya ve Nijerya\'dan İran Cumhurbaşkanı Reisi için taziye mesajı

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Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ve Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Gambiya Cumhurbaşkanı ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi Başkanı Barrow, sosyal medya hesabında taziye mesajı paylaştı.

Barrow, paylaşımında, Gambiyalılar ve İslam ümmeti adına, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında yaşamını yitirmesinin yasını tuttuğunu belirtti.

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Tinubu, İran'da yaşanan trajediden derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Reisi'yi İran'ın kalkınmasına tutkuyla bağlı bir lider olarak niteleyen Tinubu, İran ulusunun sürekli barış, istikrarı ve refahı için dua etti.

Helikopter kazası ve sonrası

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran- Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.

İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.