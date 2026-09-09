Gambiya'da uzun süredir devam eden elektrik kesintileri protestolara yol açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gambiya'da uzun süredir devam eden elektrik kesintileri protestolara yol açtı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da uzun süredir devam eden elektrik kesintilerine karşı gösteri düzenlendi.

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da uzun süredir devam eden elektrik kesintilerine karşı gösteri düzenlendi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Gambiya'da lektirik kesintileri hazirandan bu yana devam ediyor.

Başkent Banjul ve çevresindeki kentlerde 8 Eylül gecesi başlayan gösterilerde, protestocular lastik yaktı, barikat kurdu ve Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un istifasını istedi.

Polis, ülkenin enerji sağlayıcısı Ulusal Su ve Elektrik Kurumu (NAWEC) Genel Merkezine doğru yürüyen göstericileri göz yaşartıcı gazla dağıttı.

Cumhurbaşkanı Barrow, Banjul yakınlarındaki Brikama kentinde bulunan NAWEC elektrik santralini ziyaretinde yaptığı açıklamada, elektrik kesintilerini "ulusal güvenlik meselesi" ve "acil durum" olarak nitelendirdi.

Barrow, hükümetin 24 megavatlık yeni elektrik üretim tesisini ekim sonuna kadar devreye alacağını ve elektrik arzının o zamana kadar iyileşeceğini söyledi.

Barrow ayrıca Soma kentinde kurulacak 50 megavatlık güneş enerjisi santralinin sözleşmesinin imzalandığını ve çalışmaların yakında başlayacağını açıkladı.

Kesintiler 48 saate kadar sürüyor

Gambiya'da haziran ayından bu yana devam eden elektrik kesintilerinin bazı bölgelerde 48 saate kadar sürdüğü belirtiliyor.

NAWEC, ağustos ayında kesintilerin yüksek sıcaklıklar nedeniyle artan elektrik talebi ve elektrik ithalatındaki kısıtlamalardan kaynaklandığını açıklamıştı.

Protestolar, Barrow'un üçüncü dönem için aday olduğu ve aralık ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimi öncesinde düzenleniyor.

Kaynak: AA

Batı Afrika, Gambiya, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gambiya'da uzun süredir devam eden elektrik kesintileri protestolara yol açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede akılalmaz saldırı Sağlık çalışanının omzu kırıldı Hastanede akılalmaz saldırı! Sağlık çalışanının omzu kırıldı
Özgür Çelik, Üsküdar’da AK Parti’ye oy veren ismi açıkladı Özgür Çelik, Üsküdar'da AK Parti'ye oy veren ismi açıkladı
Kredi kartı kullananlar dikkat Limitlere gelir sınırı geliyor Kredi kartı kullananlar dikkat! Limitlere gelir sınırı geliyor
Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı 6 yıla kadar hapsi isteniyor Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı! 6 yıla kadar hapsi isteniyor
İşte savcılık ifadesi Kara Haydar’dan düğünündeki altınlara yanıt İşte savcılık ifadesi! Kara Haydar'dan düğünündeki altınlara yanıt
Türkiye’den 12 ülkenin İsrail’e yaptırım kararına ilk yorum Türkiye'den 12 ülkenin İsrail'e yaptırım kararına ilk yorum

16:15
Kara Haydar’dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı
Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı
16:13
Okan Buruk 4-1’lik maçı hatırlatıp espriyi patlattı Portekizliler gülmedi
Okan Buruk 4-1'lik maçı hatırlatıp espriyi patlattı! Portekizliler gülmedi
15:42
Fenerbahçe 64 bin kişilik yeni stadını resmen duyurdu İşte maliyeti ve yeni hali
Fenerbahçe 64 bin kişilik yeni stadını resmen duyurdu! İşte maliyeti ve yeni hali
15:41
Özgür Çelik ve Berk Tütüncü hakkında soruşturma
Özgür Çelik ve Berk Tütüncü hakkında soruşturma
15:03
Ekrem İmamoğlu artık maç izleyemeyecek İşte gerekçesi
Ekrem İmamoğlu artık maç izleyemeyecek! İşte gerekçesi
14:57
Ankara’da 3 bakan için kırmızı alarm Telefonları değiştirildi
Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları değiştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 16:23:25. #7.12#
SON DAKİKA: Gambiya'da uzun süredir devam eden elektrik kesintileri protestolara yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement