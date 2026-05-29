AKRA, 29 Mayıs (Xinhua) -- Güney Afrika'dan tahliye edilen 300 Gana vatandaşı, Gana'nın başkenti Akra'daki Akra Uluslararası Havalimanı'na ulaştı, 27 Mayıs 2026.
Gana hükümeti, yabancı düşmanlığına yönelik endişelerin artması nedeniyle 300 vatandaşını Güney Afrika'dan tahliye etti.
Güney Afrika'da bulunan 800'den fazla Gana vatandaşı, ülkelerinin diplomatik temsilciliğine başvurarak yardım talep etmişti. (Fotoğraf: Seth/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Gana, 300 vatandaşı Güney Afrika'dan tahliye etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?