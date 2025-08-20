Gana, AB'ye Kereste İhracatında İlk Afrika Ülkesi - Son Dakika
Gana, AB'ye Kereste İhracatında İlk Afrika Ülkesi

20.08.2025 15:01
Gana, FLEGT lisansı ile AB'ye kereste ihraç eden ilk Afrika ülkesi oldu. Sürdürülebilir ticaret vurgusu yapıldı.

Gana, Orman Hukuku Uygulaması, Yönetişim ve Ticaret (FLEGT) lisansı kapsamında Avrupa Birliği'ne (AB) kereste ihraç eden ilk Afrika ülkesi oldu.

Gana Parlamentosu tarafından haziranda onaylanan 131 kereste kullanım sözleşmesi kapsamında FLEGT lisansı, başkent Akra'da düzenlenen törenle şirketlere takdim edildi.

Böylece Gana, FLEGT lisansıyla AB'ye kereste ihraç eden Afrika'da ilk ve Endonezya'nın ardından dünyada ikinci ülke oldu.

Törende Gana Arazi ve Doğal Kaynaklar Bakanı adına konuşan Bakanlık Genel Direktörü Innocent Haligah, bu adımı ülkenin ormanlarını koruma ve sorumlu ticaret yapma kararlılığının göstergesi olarak nitelendirdi.

Haligah, Gana Yasal Güvence Sistemi'nin (GhLAS) ormandan ihracat aşamasına kadar keresteyi takip ederek uluslararası standartlara tam uyum sağlayacağını belirtti.

Bu başarının Gana'nın sürdürülebilir orman yönetimi konusunda küresel ölçekte örneklik etmeye hazır olduğunu gösterdiğine dikkati çeken Haligah, yasa dışı ağaç kesimi ile izinsiz madencilik faaliyetlerine karşı yaptırımların artırılacağını söyledi.

Gana Orman Komisyonu Genel Müdür Vekili Hugh Brown da Kereste Yasal Güvence Sistemi'nin (T-LAS) sektörde yönetişimi güçlendirdiğini, daha fazla şeffaflık, hesap verebilirlik ve paydaş katılımı sağladığını ifade etti.

Kaynak: AA

