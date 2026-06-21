Gana, Almanya ve Hollanda\'dan Eser İadesini Memnuniyetle Karşıladı

AKRA, 21 Haziran (Xinhua) -- Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, Almanya ve Hollanda'nın kölelik döneminde ülkeden yağmalanan yaklaşık 2.000 eseri iade etme kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Ablakwa cumartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bu kararın Akra'da düzenlenen üst düzey istişare toplantısında Hollanda ve Almanya büyükelçileri tarafından duyurulduğunu ve iade edilecek eserlerin kataloğunun Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama'ya sunulduğunu belirtti.

Ablakwa açıklamasında, "Gana'nın öncülüğünde kabul edilen tarihi BM kararından bu yana, Avrupa'daki uluslararası ortaklarımızdan görmeye başladığımız bu olumlu iade tutumunu takdirle karşılıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Çarşamba gününden cuma gününe kadar süren üst düzey istişare toplantısında, Afrika ve Karayipler'den devlet başkanlarının yanı sıra UNESCO, Afrika Birliği temsilcileri ve bir Fransız hükümet heyeti bir araya geldi.

Toplantıya katılan Afrikalı liderler ve adalet savunucuları, transatlantik köle ticaretinin kalıcı mirasıyla mücadele etmek ve tarihsel telafi sürecini ilerletmek adına daha güçlü uluslararası çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.