Gana Cumhurbaşkanı, ECOWAS'a destek kuvveti oluşturması çağrısında bulundu

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Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, darbeleri engellemek ve bölgesel istikrarı yeniden tesis etmek için Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) acil olarak bir destek kuvveti oluşturması çağrısında bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Akufo-Addo, Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen 2'nci Afrika Güvenlik Konferansı ve Sergisi'ne katıldı.

Akufo-Addo, burada yaptığı açıklamada, Batı Afrika'da darbeleri engellemek ve bölgesel istikrarı yeniden tesis etmek için ECOWAS'ın acil olarak bir destek kuvveti oluşturması gerektiğini kaydetti.

Destek kuvvetinin varlığının, bölgeyi anayasaya aykırı yollarla istikrarsızlaştırmaya çalışanlar ve terörizm yoluyla şiddeti sürdürenlere karşı güçlü bir caydırıcı unsur olacağını söyleyen Akufo-Addo, "Hiç şüphem yok ki daha önce destek kuvveti var olsaydı darbelerin çoğalması ve terörizmin yayılması konusunda caydırıcı bir işlev görürdü." dedi.

Akufo-Addo, destek kuvvetinin kurulmasının bölgesel istikrar ve güvenliğin korunması için elzem olduğunun altını çizdi.

Afrika ülkelerinde sık sık yaşanan darbeler, kıtada istikrarı tehdit ediyor.