Gana Cumhurbaşkanı Mahama 863 mahkuma af çıkardı, 819'u serbest bırakılacak - Son Dakika
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Gana Cumhurbaşkanı Mahama 863 mahkuma af çıkardı, 819'u serbest bırakılacak

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Gana'da bağımsızlığın 70. yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama 863 mahkumu affetti. Karar kapsamında 819 ilk kez suç işleyen kişi doğrudan serbest bırakılacak, 11 kişinin ölüm cezası müebbete çevrildi.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, ülkenin bağımsızlığının 70. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 863 mahkum için af kararı verdi.

Gana Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Hükümet İletişim Bakanı Felix Kwakye Ofosu, yaptığı açıklamada, Mahama'nın ülkenin 70. bağımsızlık yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 863 mahkumu affettiğini belirtti.

Mahama'nın kararının, bağımsızlık yıl dönümünün "merhamet ve ulusal muhasebe" anlayışıyla anılması amacı taşıdığını kaydeden Ofosu, ilgili devlet kurumlarına af kararının uygulanması için gerekli işlemleri yapmaları talimatının verildiğini ifade etti.

Ofosu, af kapsamındaki 863 kişiden 819'unun ilk kez suç işleyen kişiler olduğunu ve bu kişilerin doğrudan serbest bırakılacağını bildirdi.

Ayrıca 70 yaş ve üzerindeki 13 mahkum ile ciddi sağlık sorunları bulunan 6 kişinin de doğrudan serbest bırakılmasına karar verildiğini aktaran Ofosu, ölüm cezasına çarptırılan 11 kişinin cezalarının müebbet hapse, müebbet hapis cezası bulunan 6 kişinin cezalarının ise 20 yıl hapse çevrildiğini belirtti.

Ofosu, özel tavsiyeler kapsamında 2 kişinin doğrudan serbest bırakıldığını, dilekçeler üzerine 3 kişinin affedildiğini, 3 kişinin ise diğer kategoriler kapsamında af kararından yararlandığını kaydetti.

Gana, 6 Mart 2027'de bağımsızlığının 70'inci yıl dönümünü kutlayacak.

Kaynak: AA
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