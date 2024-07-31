Gana'da artan hayat pahalılığına karşı düzenlenmesi planlanan protestolar yasaklandı

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da, ülkede artan hayat pahalılığına karşı düzenlenmesi planlanan protestolar yasaklandı.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Yüksek Mahkeme, polisin mahkemeye sunduğu talep üzerine, ülkede planlanan protestolara ilişkin kararını açıkladı.
Yargıç Abena Serwaa, artan hayat pahalılığına karşı başkent Akra'da bugünden itibaren planlanan 7 günlük protestoları yasakladı.
Gana'da aralıkta yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için yürütülen kampanyalar devam ederken bir grup, artan hayat pahalılığına karşı protestolar düzenlemeyi planlıyordu.
Diğer yandan polis, polis memurların seçim mitinglerde görevlendirilmesi nedeniyle protestolarda güvenliği sağlamak için yeterli personel olmadığını açıkladı.
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