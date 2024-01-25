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Gana'da 2019'daki hükümete karşı darbe planlamaktan 6 kişi idam cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Gana'da 2019'daki hükümete karşı darbe planlamaktan 6 kişi idam cezasına çarptırıldı

Batı Afrika ülkesi Gana'da 2019'da hükümete karşı darbe yapmayı planlayan 6 kişi, Yüksek Mahkeme tarafından ölüm cezasına çarptırıldı. Mahkeme, vatana ihanet davasında 10 kişiden 4'ünü serbest bırakırken, 3 asker ve diğer 3 kişiyi suçlu buldu. Başsavcı, kararın ülkenin istikrarını korumak adına ciddi bir mesaj olduğunu belirtti. Gana'da 1966'dan bu yana ilk kez idam cezası verildi.

Gana\'da 2019\'daki hükümete karşı darbe planlamaktan 6 kişi idam cezasına çarptırıldı
25.01.2024 - 22:35,
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Batı Afrika ülkesi Gana'da 6 kişiye 2019'daki hükümete karşı darbe yapmayı planlamaktan ölüm cezasına çarptırıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, başkent Akra'daki Yüksek Mahkeme'de 2021'de görülmeye başlanan vatana ihanet davası sona erdi.

Mahkeme, 10 kişiden 4'ünü serbest bırakırken, aralarında 3 askerin de bulunduğu 6 kişiyi 2019'da hükümete karşı darbe yapmayı planlamaktan suçlu bularak idam cezasına çarptırdı.

Başsavcı Godfred Yeboah Dame, yaptığı açıklamada, kararın "ulusa, istikrarı bozmak ya da anayasayı devirmek için örgütlenmenin hoş görülmeyeceği ve oldukça ciddiye alınacağı yönünde güçlü bir sinyal gönderdiğini" belirtti.

Gana'da 1966'dan bu yana ilk kez idam cezası kararı verildi.

Kaynak: AA
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Batı Afrika, Gana, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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