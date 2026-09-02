Gana'da iki minibüs çarpıştı, 13 ölü, 5 yaralı
Gana'nın Greater Accra vilayetindeki Sege-Ada kara yolunda iki yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ağır yaralandı. Bölge yetkilileri, kazaya aşırı hızın neden olduğunu belirtti, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Gana'nın Greater Accra vilayetinde iki yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Greater Accra vilayetine bağlı Sege-Ada kara yolunda iki yolcu minibüsü çarpıştı.
Kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.
Bölge yetkilileri, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, kazaya aşırı hızın neden olduğunu belirtti.
Kaynak: AA
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