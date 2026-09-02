Gana'da iki minibüs çarpıştı, 13 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gana'da iki minibüs çarpıştı, 13 ölü, 5 yaralı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gana'nın Greater Accra vilayetindeki Sege-Ada kara yolunda iki yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ağır yaralandı. Bölge yetkilileri, kazaya aşırı hızın neden olduğunu belirtti, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Gana'nın Greater Accra vilayetinde iki yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Greater Accra vilayetine bağlı Sege-Ada kara yolunda iki yolcu minibüsü çarpıştı.

Kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.

Bölge yetkilileri, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, kazaya aşırı hızın neden olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Güncel, Gana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gana'da iki minibüs çarpıştı, 13 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız
Sürücünün açtığı kapı elektrikli bisikletteki kadına çarptı, gözlük camının parçaları yüzüne saplandı Sürücünün açtığı kapı elektrikli bisikletteki kadına çarptı, gözlük camının parçaları yüzüne saplandı
Hakkında soruşturma açılan gazeteci Kemal Öztürk ifade verdi: Şiddeti savunan tek cümlem olmadı Hakkında soruşturma açılan gazeteci Kemal Öztürk ifade verdi: Şiddeti savunan tek cümlem olmadı
Bakan Şimşek, spor salonu yangınında hayatını kaybeden yeğeninin taziyesine katıldı Bakan Şimşek, spor salonu yangınında hayatını kaybeden yeğeninin taziyesine katıldı
“Belaruslu kadınlarla fuhuş“ skandalı soruldu İdris Naim Şahin’den çarpıcı yanıt "Belaruslu kadınlarla fuhuş" skandalı soruldu! İdris Naim Şahin'den çarpıcı yanıt
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor

19:05
Bahçeli’den dikkat çeken “Amedspor“ açıklaması
Bahçeli'den dikkat çeken "Amedspor" açıklaması
18:48
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı
18:28
KKTC Başbakanı Üstel: Girne’de alabora olan gemideki kayıp bir kişinin naaşına ulaşıldı
KKTC Başbakanı Üstel: Girne'de alabora olan gemideki kayıp bir kişinin naaşına ulaşıldı
17:48
Diyarbakır’da cipe silahlı saldırı: 2 yaralı
Diyarbakır’da cipe silahlı saldırı: 2 yaralı
17:33
Adli Tıp’tan Erhan Çelik’in sözleriyle örtüşen rapor İşte Özlem Gültekin’in kesin ölüm nedeni
Adli Tıp'tan Erhan Çelik'in sözleriyle örtüşen rapor! İşte Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni
17:00
Trabzonspor’dan Richarlison bombası
Trabzonspor'dan Richarlison bombası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 19:15:18. #7.13#
SON DAKİKA: Gana'da iki minibüs çarpıştı, 13 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement