Gana'da kolera salgını: Ölü sayısı 40'a yükseldi - Son Dakika
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Gana'da kolera salgını: Ölü sayısı 40'a yükseldi

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Gana'da Ekim 2024'ten bu yana süren kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a çıktığı, 4 bin 850 şüpheli vakaya ulaşıldığı bildirildi. Hükümetin aşı kampanyalarını sürdürdüğü belirtildi.

13.01.2025 14:49  Güncelleme: 16:04
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Batı Afrika ülkelerinden Gana'da kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a çıktığı bildirildi.
Gana Sağlık Hizmetlerinden (GHS) yapılan yazılı açıklamada, Ekim 2024'ten bu yana kolera salgınının ülkenin 5 vilayetine yayılmaya devam ettiği belirtildi. Açıklamada, bu vilayetlerde 4 bin 850 şüpheli kolera vakasının görüldüğü ifade edilerek, salgında yaşamını yitirenlerin sayısının 40'a yükseldiği kaydedildi.

KOLERAYA NEDEN OLAN BAKTERİ GIDA VE SU YOLUYLA BULAŞIYOR

Hükümetin salgına karşı aşı kampanyalarını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, başkent Akra'da salgın nedeniyle 41 kişinin tedavi altına alındığı aktarıldı. Gıda ve su yoluyla bulaşan "vibrio" bakterisinin neden olduğu kolera, ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Gana\'da kolera salgını: Ölü sayısı 40\'a yükseldi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gana'da kolera salgını: Ölü sayısı 40'a yükseldi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Gültekin Konukcu:
    allahım şifa versin bolluk berek versin kardeşlerime 1 0 Yanıtla
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