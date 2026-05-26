Gana'da Strafor Ürünler 2027'den İtibaren Yasaklanacak

Gana'da çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında strafor ürünlerin kullanımının 1 Ocak 2027'den itibaren yasaklanacağı bildirildi.

Gana Çevre Koruma Ajansından (EPA) yapılan yazılı açıklamada, halk arasında "strafor" ya da paket servis köpüğü olarak bilinen polistiren köpük ürünlerinin üretim, ithalat, dağıtım, satış ve kullanımının 1 Ocak 2027'den itibaren yasaklanacağı duyuruldu.

Açıklamada, kararın plastik kirliliğiyle mücadele, çevre temizliğinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasını hedefleyen ulusal stratejinin parçası olduğu belirtildi.

Söz konusu yasağın, Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama'nın 2025 Dünya Çevre Günü etkinliklerinde yaptığı açıklama üzerine hayata geçirileceği aktarıldı.

Açıklamada, yasak kapsamında paket servis kapları, köpük tabak ve bardaklar, restoranlarda kullanılan köpük yemek kapları, yalıtım malzemeleri, köpük yatak ve yatak ürünleri ile ambalaj ve koruma amaçlı kullanılan köpük malzemelerin yer aldığı ifade edildi.

Ülkede 2027'ye kadar olan geçiş sürecinin işletmeler ve tüketicilere çevre dostu alternatiflere yönelmek için zaman tanıyacağı aktarılan açıklamada, üretici ve dağıtıcıların yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir ve çevre dostu ambalaj malzemelerine geçiş hazırlıklarına başlaması istendi.