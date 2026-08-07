Gana'da Yeni Bakan Adayları Parlamentoya Sunuldu - Son Dakika
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Gana'da Yeni Bakan Adayları Parlamentoya Sunuldu

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Cumhurbaşkanı Mahama, dört bakan adayı için parlamentoya öneride bulundu. Onay bekleniyor.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, kabinede görev alması planlanan 4 adayın isimlerini parlamentoya sundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Mahama, Milletvekili Dr. Zanetor Agyemang-Rawlings'i Çevre, Bilim ve Teknoloji Bakanlığına, Bawku Central Milletvekili Mahama Ayariga'yı ise Yerel Yönetim, Şeflik ve Dini İşler Bakanlığına aday gösterdi.

Mahama ayrıca Kenneth Gilbert Adjei'yi Savunma Bakanlığına, Banda Milletvekili Ahmed Ibrahim'i de Çalışma, Konut ve Su Kaynakları Bakanlığına aday gösterdi.

Adaylıkları bugün parlamentoya sunulan isimlerin göreve başlayabilmesi için parlamentonun onayı gerekiyor. Adayların önce Parlamento Atamalar Komitesinin onayından geçmesi, ardından genel kurula sunulması bekleniyor.

Gana'da Ağustos 2025'te meydana gelen askeri helikopter kazasında, aralarında Savunma Bakanı Edward Omane Boamah ile Çevre, Bilim ve Teknoloji Bakanı İbrahim Murtala Muhammed'in de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Gana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gana'da Yeni Bakan Adayları Parlamentoya Sunuldu - Son Dakika

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