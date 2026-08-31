Gana Tazminat Etkinliğine Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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Gana Tazminat Etkinliğine Ev Sahipliği Yapacak

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Gana, BM Genel Kurulu'nda tazminat ve onarıcı adalet konulu üst düzey bir etkinlik düzenleyecek.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 81. oturumu kapsamında eylülde tazminat ve onarıcı adalet konulu üst düzey bir yan etkinliğe ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Mahama, Angola'nın başkenti Luanda'da düzenlenen Afrika Birliği (AfB) 21. Olağanüstü Zirvesi'nde Afrikalı liderlere hitap etti.

Uluslararası tazminat gündeminde gelinen aşama ve Gana'nın atmayı planladığı adımlar hakkında bilgi veren Mahama, ülkesinin BM Genel Kurulunun 81. oturumu kapsamında eylülde tazminat ve onarıcı adalet konulu üst düzey bir yan etkinliğe ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Mahama, etkinlikte, 2025'te BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen tazminat kararının ardından oluşturulan çeşitli panellerin çalışmalarına ilişkin ilerleme raporlarının sunulacağını belirterek, söz konusu panellerin, tazminat ve onarıcı adalet sürecinin siyasi, hukuki, tarihi ve kültürel boyutlarına ilişkin uzmanlık ve tavsiyeler ortaya koyması beklendiğini aktardı.

"Tazminat gündeminin kapsamı genişletildi"

Mahama, haziranda Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen "Sonraki Adımlar Konferansı"na da atıfta bulunarak, konferansta tazminat gündeminin kapsamının genişletildiğini ifade etti.

Mahama, "Haziranda Akra'da 'Sonraki Adımlar Konferansı'nı düzenledik. Görev alanımızı, tarihi bir haksızlık olarak sözleşmeli işçiliği de kapsayacak şekilde genişlettik. Ayrıca Onarıcı Adalet Yüksek Düzey Danışma Konseyi, Kültürel Mirasın İadesi Küresel Uzmanlar Paneli ve Onarıcı Adalet Küresel Hukuk Paneli'ni oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Bu çalışmaların devamı olarak eylülde BM Genel Kurulunun 81. oturumu sırasında üst düzey bir yan etkinliğe ev sahipliği yapacaklarını belirten Mahama, oluşturulan panellerden çalışmalarına ilişkin ilerleme raporları alınacağını kaydetti.

Mahama, tüm Afrikalı devlet başkanlarını etkinliğe davet ettiğini belirterek, "Afrika ve dünyanın dört bir yanındaki Afrika kökenli insanlar için adalet, iade ve onur mücadelesine liderlik etmeyi sürdürürken tüm devlet başkanlarını bize katılmaya davet ettim." dedi.

Mahama, haziran ayında düzenlenen konferansın ardından AfB tarafından "Tazminatlardan Sorumlu Şampiyon" olarak görevlendirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gana Tazminat Etkinliğine Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

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