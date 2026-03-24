Gana ve AB\'den Güvenlik Anlaşması

Gana ile Avrupa Birliği (AB) arasında güvenlik ve savunma alanında kapsamlı bir ortaklık anlaşması imzalandı.

Anlaşma, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın Gana'nın başkenti Akra'ya gerçekleştirdiği üst düzey ziyaret kapsamında imzalandı.

Kallas, Gana Cumhurbaşkanı Yardımcısı Naana Jane Opoku-Agyemang ile Jubilee House'ta bir araya geldikten sonra anlaşmaya imza attı.

Kallas, anlaşmayı "önemli bir dönüm noktası" olarak nitelendirerek, küresel ve bölgesel güvenlik tehditlerinin arttığı bir dönemde işbirliğinin derinleştirilmesinin kritik olduğunu vurguladı.

"Bu, herhangi bir Afrika ülkesiyle imzaladığımız ilk güvenlik ve savunma ortaklığıdır. Bu durum, Gana ile ilişkilerimize verdiğimiz önemi gösteriyor." diyen Kallas, AB ile Afrika'nın güvenliğinin "derinden bağlantılı" olduğunu savundu."

Batı Afrika'da artan güvenlik sorunlarına da değinen Kallas, özellikle Burkina Faso'da yaşanan şiddet olaylarına işaret ederek, kırılgan toplulukların küresel çatışmalarda istismar edilmesine karşı uyarıda bulundu.

Gana Cumhurbaşkanı Yardımcısı Opoku-Agyemang ise anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, güvenliğin kalkınmanın temel unsuru olduğunu söyledi.

Anlaşmanın kriz yönetimi, barış operasyonları ve kapasite geliştirme alanlarında işbirliği için kurumsal bir çerçeve sunacağını kaydeden Opoku-Agyemang, "Barış ve güvenlik olmadan ekonomik ilişkilerden, insan ilişkilerinden ya da kültürel etkileşimden söz edemeyiz." dedi.

Taraflar, söz konusu ortaklığın Gana başta olmak üzere Batı Afrika genelinde barış ve istikrara katkı sağlamasını beklediklerini bildirdi.

Anlaşmanın, terörle mücadele, siber güvenlik, çatışma önleme ile sınır ve deniz güvenliği gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmesi bekleniyor.