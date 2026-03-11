Gana Yabancı Üs Kurulmasına İzin Vermeyecek - Son Dakika
Gana Yabancı Üs Kurulmasına İzin Vermeyecek

11.03.2026 21:37
Gana Dışişleri Bakanı, ülke topraklarında yabancı askeri üs kurulmasına karşı olduğunu belirtti.

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, ülkesinde yabancı askeri üs kurulmasına izin vermeyeceğini belirtti.

Ulusal basındaki haberlere göre, 26. İngiliz Milletler Topluluğu Dışişleri Bakanları Toplantısı vesilesiyle İngiltere'de bulunan Ablakwa, İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Chatham House'a değerlendirmelerde bulundu.

Ablakwa, Gana'nın uluslararası savunma işbirliklerine açık olduğunu ancak ülke topraklarında yabancı askeri üs kurulmasına izin vermeyeceğini kaydetti.

Orta Doğu'da tırmanan gerilime dikkati çeken Ablakwa, bölgedeki çatışmaların, bazı ülkelerde yabancı askeri varlıkların hedef alınmasına yol açtığını ifade etti.

Gana'nın bu nedenle tarafsızlığını korumaya özen gösterdiğini vurgulayan Ablakwa, "Bunları stratejik ulusal çıkarlarımız doğrultusunda yapıyoruz ve sınırlarımızı dikkatle çiziyoruz. Bizim için kırmızı çizgi var. Ülkemizde askeri üsleri kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Gana'nın ABD ile imzaladığı Savunma İşbirliği Anlaşması (DCA) gibi bazı askeri işbirlikleri bulunduğunu hatırlatan Ablakwa, bunun "kalıcı yabancı asker varlığı" anlamına gelmediğini, benzer stratejik işbirliklerinin İngiltere ve bazı Körfez ülkeleriyle de yürütüldüğünü söyledi.

Kaynak: AA

