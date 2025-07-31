Gangu ilçesi Sichuan biberinde atılım yaptı

TİANSHUİ, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Tianshui kentine bağlı Gangu ilçesi son yıllarda Sichuan biberi yetiştiriciliğinde büyük bir atılım yaptı.

Ticaret, depolama, lojistik, işleme, paketleme ve e-ticaret entegrasyonunu gerçekleştiren kent, kapsamlı bir ticaret ve dağıtım hizmet merkezi kurdu. İlçede an itibarıyla Sichuan biberi ekimi yapılan yaklaşık 14.667 hektar tarla bulunuyor.