Gannuşi'den Özgürlük Vurgusu

22.02.2026 22:07
Raşid Gannuşi, Tunus'un geleceğinin özgürlük, hukuk devleti ve barışçıl iktidar geçişi olduğunu belirtti.

Tunus'taki Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi, ülkesinin geleceğinin özgürlük, hukukun üstünlüğü, güçlü kurumlar ve "zaman alsa bile" barışçıl iktidar geçişi olduğunu söyledi.

Hapishanede tutulan Gannuşi, Nahda üyelerine hitaben bir mektup kaleme aldı.

Gannuşi, "Baskı üzerinden vatan inşa edilemez, zulüm ile de istikrar sağlanmaz. Vatan ancak istişare, adalet ve halkın iradesine saygı üzerine kurulur." ifadesini kullandı.

Demokrasinin önemine işaret eden Gannuşi, bunun İslam'a muhalif olmadığını, demokrasinin, İslam'ın despotluğu önleme ve insan onurunu koruma gibi büyük hedefleriyle uyumlu olduğunu aktardı.

Gannuşi, "Tunus'un geleceği, zaman alsa bile özgürlüktür, hukuk devleti, güçlü kurumlar, barışçıl iktidar geçişi ve çoğulculuk ile farklılıklara saygıdır. Yol uzun ve engelli olabilir ancak tarih yaşayan halkların ölmediğini ve özgürlük iradesinin asla yenilmediğini ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Nahda Hareketi lideri Gannuşi, mektubunda "Değerlerinize ve ilkelerinize sıkıca bağlı kalın, sadakatiniz hakikate ve adalete yönelik olsun. Aranızda kalsam da ayrılsam da idealler bireylerden daha büyüktür, hedef kişilerden daha geniştir ve özgürlük gelecek nesillere emanettir." ifadelerine yer verdi.

"Devlet güvenliğine karşı komplo kurma" soruşturmasında onlarca kişi tutuklu"

Tunus'ta "muhalefeti sindirmeyi amaçladığı" iddia edilen ve 11 Şubat 2023'te başlayan gözaltı operasyonlarıyla onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine komplo kurma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Gannuşi hakkında da tutuklama kararı verilmişti. Kararın ardından ulusal ve uluslararası tepkiler gelmişti.

Tunus Temyiz Mahmekesi, 3 Şubat'ta 84 yaşındaki Gannuşi'ye verilen 14 yıllık hapis cezasını 20 yıla çıkarmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.

Kaynak: AA

Raşid Gannuşi, İnsan Hakları, Güncel, Hukuk, Tunus, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
