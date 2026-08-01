Gannuşi İçin Serbest Bırakılma Çağrısı - Son Dakika
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Gannuşi İçin Serbest Bırakılma Çağrısı

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Uluslararası İslam Parlamenterleri Forumu, Gannuşi'nin sağlık durumu nedeniyle serbest bırakılmasını talep etti.

TUNUS (AA) – Uluslararası İslam Parlamenterleri Forumu, Nahda Hareketi lideri ve eski Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin sağlık durumuna dikkati çekerek serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Forumdan yapılan yazılı açıklamada, Gannuşi'nin ilerleyen yaşı ve sağlık durumundaki kötüleşme nedeniyle serbest bırakılması, ailesi ve avukatlarının kendisini ziyaret edebilmesine izin verilmesi, gerekli sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması ve bağımsız bir sağlık ekibinin sağlık durumunu incelemesine imkan tanınması talep edildi.

Açıklamada, söz konusu çağrının Gannuşi'nin sağlık durumuna ilişkin insani gerekçelerin yanı sıra özgürlük ve adil yargılanma hakkına dayandırıldığı belirtildi.

Forum ayrıca, Uluslararası Parlamentolar Birliği (IPU), Arap Parlamentosu, Arap Parlamentolar Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin Parlamento Birliği ile uluslararası parlamentolar ve insan hakları kuruluşlarını, Gannuşi'nin durumunu takip etmeye ve Tunus'taki tutuklu siyasetçilerin haklarını savunmaya davet etti.

Gannuşi'nin ailesi de perşembe günü yayımladığı açıklamada, bağımsız doktorların Gannuşi'yi muayene etmesine ve sağlık durumunu değerlendirmesine izin verilmesini istemişti.

Tunus Cezaevleri ve Islah Kurumu ise yaptığı açıklamada, aşırı sıcaklar nedeniyle bazı tutukluların sağlık durumunun kötüleştiği ve aileleri ile avukatlarının ziyaretlerinin engellendiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Kurum, cezaevlerinde bulunan tüm tutukluların sağlık hizmetlerine erişiminin sağlandığını ve gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de çeşitli vesilelerle yargının bağımsız olduğunu ve yargı süreçlerine müdahale etmediğini ifade etmişti.

Merkezi İngiltere'de bulunan Uluslararası İslam Parlamenterleri Forumu, 2007 yılında kurulan ve 20'den fazla ülkeden 700'ü aşkın mevcut ve eski Müslüman parlamenteri bünyesinde bulunduran sivil nitelikli bir uluslararası oluşum olarak faaliyet gösteriyor.

Gannuşi'nin sağlık durumu

Eski Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, 17 Nisan 2023'te gözaltına alındıktan sonra hakkında açılan çeşitli davalar kapsamında tutuklandı.

Son dönemde Gannuşi'nin sağlık durumunun kötüleştiğine ilişkin açıklamalar kamuoyunda tartışma konusu olurken, ailesi son bir ay içinde altı kez hastaneye sevk edildiğini duyurmuş ve bağımsız doktorların muayenesine izin verilmesini talep etmişti.

Tunus makamları ise cezaevlerindeki tüm tutukluların gerekli sağlık hizmetlerine erişiminin sağlandığını, ihtiyaç duyulması halinde hastanelere sevk edildiklerini ve yargı süreçlerinin bağımsız şekilde yürütüldüğünü vurguluyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gannuşi İçin Serbest Bırakılma Çağrısı - Son Dakika

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