Gannuşi'nin Güvenliği Sorunlu

TUNUS (AA) – Uluslararası "Sınır Tanımayan Kadın Gazeteciler" (Women Journalists Without Chains-WJWC), Tunus'ta tutuklu bulunan Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin hayatı ve güvenliğinden Tunus devletinin sorumlu olduğunu bildirdi.

Örgütün yazılı açıklamasında, 85 yaşındaki Gannuşi'nin sağlık durumunun yeniden kötüleşmesi ve hastaneye kaldırılmasının ardından yaklaşık 11 gün boyunca ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmemesinden endişe duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Gannuşi'nin savunma heyetinin aktardığı bilgilere göre, 17 Temmuz'da Murnakiye Cezaevi'nde aşırı sıcak ve yetersiz havalandırma nedeniyle baygınlık geçirdiği, ardından hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Gannuşi'nin 27 Temmuz'da sağlık durumunun kısmen düzelmesinin ardından yeniden Murnakiye Cezaevi'ne nakledildiği ve bazı avukatlarının kendisini ziyaret edebildiği kaydedilen açıklamada, hastanede bulunduğu süre boyunca ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmemesinin hukuki açıdan açıklanması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen örgütün Başkanı ve 2011 Nobel Barış Ödülü sahibi Tevekkül Karman, kronik hastalıkları bulunan 85 yaşındaki Gannuşi'nin aşırı sıcak koşullarda tutulmasının ve temel iletişim haklarından mahrum bırakılmasının "zalimce ve onur kırıcı bir muamele" olduğunu söyledi.

Örgüt, Cumhurbaşkanı Kays Said, Tunus hükümeti ve cezaevi idaresini Gannuşi'nin güvenliğinden hukuki ve ahlaki olarak sorumlu tuttuğunu belirterek, Gannuşi'nin derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasını, bağımsız sağlık hizmetine erişiminin sağlanmasını ve ailesi ve avukatlarıyla düzenli görüşmesine izin verilmesini talep etti.

Açıklamada ayrıca, Gannuşi'nin avukatlarına, hastanede bulunduğu dönemde dış dünyayla tamamen irtibatının kesilmesini protesto amacıyla açlık grevine başladığını, ziyaretlerin yeniden başlatılacağı yönünde güvence verilmesinin ardından ise grevini sonlandırdığını söylediği aktarıldı.

Savunma heyetine atıf yapılan açıklamada, Gannuşi'nin son bir ay içinde beş kez hastaneye kaldırıldığı belirtilerek, bağımsız bir sağlık değerlendirmesi yapılması ve sağlık dosyasının avukatları ile ailesine ulaştırılması çağrısında bulunuldu.

Örgüt, Birleşmiş Milletler Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu'nun 2025 yılında Gannuşi'nin özgürlüğünden yoksun bırakılmasını "keyfi gözaltı" olarak değerlendiren görüşüne işaret ederek, Tunus makamlarından bu yöndeki tavsiyelerin uygulanmasını istedi.

Tunus makamları ise daha önce yaptıkları açıklamalarda yargının bağımsız olduğunu belirterek, muhaliflerin siyasi görüşleri nedeniyle hedef alındığı yönündeki iddiaları reddetmişti.