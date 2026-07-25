Gannuşi'nin Sağlık Durumu Kötüleşti

TUNUS (AA) – Tunus ve çeşitli ülkelerden bir grup insan hakları kuruluşu, Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin sağlık durumunun cezaevinde kötüleştiğini belirterek, Gannuşi ile birlikte ülkedeki tüm "siyasi tutukluların" derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Gannuşi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan ve 10 insan hakları kuruluşunun imzasını taşıyan ortak açıklamada, 85 yaşındaki Gannuşi'nin son haftalarda sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle birkaç kez hastaneye sevk edildiği, aşırı sıcak hava koşullarının ise sağlık risklerini artırdığı ifade edildi.

Açıklamada, Gannuşi'nin cezaevinde sıcak çarpmasına bağlı baygınlık geçirdiği, tansiyonunun düzensiz seyrettiği, Parkinson hastalığı belirtilerinin ilerlediği, sol bacağındaki ağrıların arttığı, uyku apnesi ve aşırı yorgunluk gibi sağlık sorunları yaşadığı belirtildi.

Son bir ay içinde dört kez hastaneye kaldırıldığı belirtilen Gannuşi'nin sağlık durumunun cezaevi koşullarında tedavi edilemeyecek seviyeye ulaştığı açıklandı.

İmzacı kuruluşlar, Gannuşi'nin yaşı ve sağlık durumu dikkate alınarak acilen serbest bırakılması gerektiğini belirterek, cezaevinde bulunan diğer muhalif siyasetçiler, gazeteciler, avukatlar, hakimler ve insan hakları savunucularının da tahliye edilmesini istedi.

Açıklamada ayrıca, Gannuşi'nin hastanede bulunduğu sırada avukatları ve ailesinin kendisini ziyaret etmesine izin verilmediği yönündeki iddialardan endişe duyulduğu belirtilerek, bunun doğrulanması halinde savunma hakkı ile aileyle görüşme hakkının ihlali anlamına geleceği ifade edildi.

Kuruluşlar, Tunus makamlarına tüm tutukluların gerekli sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması, avukatları ve aileleriyle düzenli şekilde görüşmelerine izin verilmesi ve adil yargılanma güvencelerine uyulması çağrısında bulundu.

Ortak açıklamada ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ile uluslararası insan hakları mekanizmalarına, Tunus'taki insan hakları durumunu yakından izleme ve ülkenin uluslararası yükümlülüklerine uymasını sağlama yönünde çağrı yapıldı.

Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Nisan 2023'ten bu yana cezaevinde bulunuyor.

Son günlerde Nahda Hareketi, Gannuşi'nin avukatları ve ailesi, yaşlılığı ve sağlık sorunları nedeniyle durumunun ağırlaştığını belirten çeşitli açıklamalar yayımladı.

Tunus makamlarından ise Gannuşi'nin sağlık durumuna ilişkin iddialar hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İnsan hakları örgütleri ve muhalefet çevreleri, ülkedeki muhalif isimlere yönelik yargı süreçlerini eleştirirken, Tunus yönetimi ise yargının bağımsız olduğunu ve davaların hukuki süreçler çerçevesinde yürütüldüğünü söylüyor.