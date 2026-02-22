Ganos Dağı\'nda Kış Manzarası

Tekirdağ'da, Ganos Dağı eteklerindeki ormanların karla kaplanmasıyla güzel görüntü oluştu.
Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışının ardından ortaya çıkan manzara, Ormanlı, Tatarlı ve Güzelköy mahallelerindeki yolları kullanan sürücülerin ve doğaseverlerin ilgisini çekti.
Beyaz örtüyle kaplanan ormanlık alanlar ve çevresi dronla görüntülendi.
