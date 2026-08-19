Ganos Dağı'nda Yaban Hayatı Görüntülendi - Son Dakika
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Ganos Dağı'nda Yaban Hayatı Görüntülendi

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Tekirdağ'da kurulan fotokapanla kara leylek, yabani kedi ve yaban domuzu görüntülendi.

Tekirdağ'da ormanlık alana kurulan fotokapanla, kara leylek, yabani kedi ve yaban domuzu görüntülendi.

Hayvanseverler tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla Ganos Dağı'nda ormanlık alana fotokapan kuruldu.

Kara leylek, yabani kedi ve yaban domuzu fotokapanla doğal ortamlarında görüntülendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ganos Dağı'nda Yaban Hayatı Görüntülendi - Son Dakika

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