Ganos Dağı'nda Yaban Hayatı Görüntülendi
Tekirdağ'da kurulan fotokapanla kara leylek, yabani kedi ve yaban domuzu görüntülendi.
Tekirdağ'da ormanlık alana kurulan fotokapanla, kara leylek, yabani kedi ve yaban domuzu görüntülendi.
Hayvanseverler tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla Ganos Dağı'nda ormanlık alana fotokapan kuruldu.
Kara leylek, yabani kedi ve yaban domuzu fotokapanla doğal ortamlarında görüntülendi.
Kaynak: AA
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