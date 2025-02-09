Ganos Dağları Beyaza Büründü

Tekirdağ'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Ganos Dağları'nı beyaza bürüdü.
Tekirdağ'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Özellikle doğa severlerin uğrak noktalarından biri olan Ganos Dağları, yağan karın ardından beyaz örtüyle kaplandı. Beyaz örtüsünü giyen Ganos'un zirvesinde kartpostallık görüntüler oluştu. Yetkililer, bölgeye çıkacak vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
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