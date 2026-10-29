Gansu Zhangye'de Qilian Dağları kar sonrası karla kaplı görüntülendi

Gansu Zhangye'de Qilian Dağları kar sonrası karla kaplı görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Zhangye kentinde kar yağışının ardından Qilian Dağları karla kaplı manzarasıyla görüntülendi. 18 Ekim 2026'da Yang Xiao tarafından Xinhua için fotoğraflanan dağların kar altındaki manzarası görüntülere yansıdı.
LANZHOU, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Zhangye kentinde kar yağışının ardından Qilian Dağları'nın manzarası, 18 Ekim 2026. (Fotoğraf: Yang Xiao/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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