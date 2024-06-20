İsrail'deki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İsrail'in kuzeyindeki yerleşim birimlerinden tahliye edilen İsraillilerin geri dönüşüne hazır olmadığını belirterek, "Başbakan'ın ülkenin kuzeyini terk ettiği" suçlamasında bulundu.
Gantz, X sosyal medya hesabından Netanyahu'nun Hizbullah ile çatışmalara ilişkin politikasını eleştirdi.
Netanyahu'nun Hizbullah ile çatışmaların sürdüğü İsrail'in kuzeyindeki yetkililerle görüşmediğini belirten Ganz, Başbakanın buradan tahliye edilenlerin "güvenli bir şekilde geri dönüşünü gerçekleştirmeye hazır olmadığını" kaydetti.
Gantz, "Netanyahu (İsrail'in) kuzeyi terk ediyor. Bu şekilde (Hizbullah'a karşı) savaş açamazsınız." ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Güncel › Gantz, Netanyahu'yu İsrail'in kuzeyini terk etmekle suçladı - Son Dakika
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