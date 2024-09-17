Gantz'tan Netanyahu'ya Sert Eleştiriler - Son Dakika
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Gantz'tan Netanyahu'ya Sert Eleştiriler

Gantz, Savunma Bakanı Gallant'ın görevden alınmasını güvenlik ihmal olarak nitelendirdi.

17.09.2024 16:20
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İsrail'de muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevden alınacağına ilişkin haberlerin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'ya sert eleştiriler yöneltti.

Haziran ayında Savaş Kabinesi'nden istifa eden milletvekili Gantz, yayımladığı yazılı açıklamada, Hizbullah'a yönelik geniş çaplı bir askeri harekata hazırlanılırken Savunma Bakanının görevden alınması kararını, "güvenlik ihmali" olarak nitelendirdi.

Gantz, "Netanyahu'nun böyle bir zamanda yaptığı, İsrail'in güvenliğini somut olarak tehlikeye atmaktır. Savaş döneminde bunu yapan bir Başbakan hatırlamıyorum. Genel olarak bence bu bir güvenlik ihmalidir." ifadesini kullandı.

"İnsanların hayatları ve ulusların geleceği tehlikedeyken, onlar siyasi bekasını korumakla meşgul" diyen Gantz, Savunma Bakanı Yaov Gallant'ın Haredi Yahudilerin zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulmasına izin veren yasa tasarısına karşı çıktığına işaret ederek, "Zorunlu askerlikten muafiyeti öngören yasayı teşvik etmek için Savunma Bakanını değiştirmek aynı zamanda yasanın ahlaki ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun, Savunma Bakanı Gallant'ı görevden alarak yerine Umut Partisi Başkanı Gideon Saar'ı atacağı yönündeki iddia ülkenin gündemine oturdu.

İsrail yetkilileri ve medyasına göre, Netanyahu, zorunlu askerlik yapmayı reddeden Ultra Ortodoks Yahudileri (Haredi) memnun etmek için Gallant'ı görevden almayı planlıyor.

Savunma Bakanı Gallant, temmuz ayında Meclis'te yaptığı bir konuşmada, Haredi Yahudilerin zorunlu askerlik hizmeti için, "Bela aramıyoruz. Ordunun operasyonel kapasitesini iyileştirilmesi için daha fazla askere ihtiyaç var. Bizler de bu işi dostane ve aşamalı olarak yapmak istiyoruz." demişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Hukuk, Dünya, Son Dakika

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