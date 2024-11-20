Gara'da 3 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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Gara'da 3 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

20.11.2024 13:17
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!" notuyla yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gara'da 3 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gara'da 3 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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