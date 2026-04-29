Garanti BBVA’nın 19. Kadın Girişimcisi Yarışması Sonuçlandı

Garanti BBVA’nın, Ekonomist Dergisi ve KAGİDER iş birliğiyle bu yıl 19’uncusu düzenlenen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın sonuçları açıklandı. 28 Nisan’daki ödül töreninde beş kategorinin birincileri ödüllerini aldı. Gurvita kurucusu Bahar Şamhili Tanju, 'Türkiye’nin Kadın Girişimcisi' seçildi. Bahar Alan, Novavera girişimiyle 'Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi', Hülya Tomak Blueit ile 'Teknolojide Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi' oldu. İpek Tüysüzoğlu, Yugen girişimiyle 'Kadın Sosyal Etki Girişimcisi' seçilirken, 'Kadın Kooperatifi' ödülünü Tekfındık Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi adına Sıla Elevli aldı.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, törende yaptığı konuşmada, kadın girişimciliğine bütünsel yaklaşımla destek verdiklerini belirterek, son beş yılda kadın girişimcilere sağlanan finansmanın 350 milyar TL’yi aştığını, Türkiye Kadın Girişimci Akademisi ile 6 bin kadına ulaştıklarını söyledi. KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, yarışmanın 19 yılda 50 binin üzerinde başvuruya ulaştığını ve kadın girişimciliğini görünür kılan bir platform haline geldiğini ifade etti. Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz ise, yarışmanın kadın girişimciliği ekosisteminin gelişmesine büyük katkı sunduğunu ve kadın girişimcilerin ekosistemden aldığı payın yüzde 3-4’lerden yüzde 18’lere yükseldiğini belirtti.