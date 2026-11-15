Garibabadi, ABD'nin yanıtlarını uygulanabilir bulmadı, Hürmüz planı 2 güne indi - Son Dakika
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Garibabadi, ABD'nin yanıtlarını uygulanabilir bulmadı, Hürmüz planı 2 güne indi

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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, ABD'nin İran'ın şartlarına verdiği yanıtların uygulanabilir olmadığını belirtti. Garibabadi, Washington'ın bazı şartları ertelemesinin uzlaşıyı engellediğini ve Hürmüz planının süresinin 7 günden 2 güne indirildiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin İran'ın şartlarına verdiği yanıtların uygulanabilir olmadığını belirterek, Washington yönetiminin bazı şartların yerine getirilmesini geleceğe ertelemesinin herhangi bir uzlaşıya varılmasını engellediğini söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Garibabadi, Tahran yönetiminin "Hürmüz Boğazı'nın açılmasına" ilişkin hazırladığı planın uygulama süresini 7 günden 2 güne indirdiğini ve bu konuda özellikle Katar ve Pakistan üzerinden arabulucularla görüşmeler yürütüldüğünü ifade etti.

Planın 2 gün içinde uygulanabileceğini kaydeden Garibabadi, İran'ın diplomatik yükümlülüklerini yerine getirme iradesini ortaya koyduğunu savunarak, bundan böyle Washington yönetiminin somut adım atması gerektiğini belirtti.

ABD'nin İran'ın bazı şartlarının uygulanmasını ileri bir tarihe ertelediğine dikkati çeken Garibabadi, bu yaklaşımın sürmesi halinde taraflar arasında herhangi bir uzlaşının sağlanamayacağını vurguladı.

ABD'nin diplomasiyi kötüye kullanarak zaman kazanmaya ve yeniden saldırı için zemin hazırlamaya çalışabileceğine değinen Garibabadi, Washington yönetiminin öncelikle İran'ın tüm şartlarının yerine getirileceğine ilişkin gerekli güvenceleri vermesi gerektiğini söyledi.

İran'daki nükleer tesislerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından denetlenmesine ilişkin soru üzerine Garibabadi, İran'ın şartları yerine getirilip savaş kalıcı olarak sona erene kadar UAEA'nın tesislere erişimine izin verilmeyeceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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