TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, tek taraflı yaptırımlar ile mali ve ekonomik kısıtlamaların kimyasal silah mağdurlarını olumsuz etkilediğini belirterek, ABD yaptırımlarının hayati öneme sahip ilaçların, tıbbi malzemelerin ve temel ihtiyaç maddelerinin ithalatını zorlaştırdığını söyledi.

Garibabadi, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne Taraf Devletler Konferansı'nın 31. oturumunda konuştu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına rağmen Tahran'ın kimyasal silahların kullanımına ilişkin ilkeli tutumunu değiştirmediğini söyleyen Garibabadi, kimyasal silahların insanlık dışı olduğunu ve hiçbir koşulda meşru gösterilemeyeceğini ifade etti.

Tek taraflı yaptırımlar ile mali ve ekonomik kısıtlamaların kimyasal silah mağdurlarını olumsuz etkilediğini dile getiren Garibabadi, "ABD yaptırımları hayati öneme sahip ilaçların, tıbbi malzemelerin, ilaç terkibatlarının ve temel ihtiyaç maddelerinin ithalatını ve bunlara erişimi zorlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'ın Minab kentindeki bir okula düzenlediği saldırıya işaret eden Garibabadi, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin yapısının değiştirilmesi gerektiğini belirterek beş daimi üyenin sahip olduğu veto hakkının büyük güçlerin hesap vermesini engellediğini dile getirdi.