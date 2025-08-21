GASMEK Yaz Olimpiyatları Kapanış Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

GASMEK Yaz Olimpiyatları Kapanış Töreni

21.08.2025 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GASMEK Yaz Olimpiyatları ve Yaz Okulları'nın kapanış töreni Gaziantep'te düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) Yaz Olimpiyatları ve Yaz Okulları'nın kapanış töreni gerçekleşti.

Şahinbey Karataş Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GASMEK'te emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Gençlere, yeni okul döneminde de faaliyetlere katılım göstermeleri gerektiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Gaziantep'te yeni İbn-i Haldunlar, Farabi'ler, Platon'lar ve Aristo'lar yetişiyor. Gaziantep'in çocukları Nobel ödülü alacak çocuklar. GASMEK,11 yıldan beri büyüdü. Öyle bir tohum atıldı ki bu bilgi ormana dönüştü. Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte 5 kez sınav yaparak tespitler yaptık. Çocuklarımızı akademik dünyaya yetiştirdik. GASMEK bir markadır, bugünümüz geleceğimizdir. GASMEK'te çalışan herkese çok teşekkür ediyorum.

Programa, AK Parti milletvekilleri Mesut Bozatlı ve Bünyamin Bozgeyik, Gençlik ve Spor İl Müdür Numan Nafiz Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın, GASMEK usta öğreticileri ve öğrencileri ile ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Fatma Şahin, Fatma Şahin, gaziantep, Şahinbey, Karataş, Güncel, Eğitim, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel GASMEK Yaz Olimpiyatları Kapanış Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Kenan Yıldız’ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır Kenan Yıldız'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi
Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Marius Hoiby’ye tecavüz ve şiddet suçlaması Norveç Kraliyet Ailesi'nde şok: Marius Hoiby'ye tecavüz ve şiddet suçlaması
Büyükçekmece’de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu Büyükçekmece'de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu
Düğünde damada 50 metrelik para şeridi Düğünde damada 50 metrelik para şeridi
CHP’den AK Parti’ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye’nin değil dünyanın lideridir CHP'den AK Parti'ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideridir
Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı
Putin’den Erdoğan’a telefon Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı Putin'den Erdoğan'a telefon! Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı

09:41
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
10:20
Zelenski: Güvenlik garantisi verilirse Putin ile görüşebilirim
Zelenski: Güvenlik garantisi verilirse Putin ile görüşebilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 10:37:30. #7.13#
SON DAKİKA: GASMEK Yaz Olimpiyatları Kapanış Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.