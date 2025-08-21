GASMEK Yaz Olimpiyatları Kapanış Töreni

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) Yaz Olimpiyatları ve Yaz Okulları'nın kapanış töreni gerçekleşti.

Şahinbey Karataş Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GASMEK'te emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Gençlere, yeni okul döneminde de faaliyetlere katılım göstermeleri gerektiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Gaziantep'te yeni İbn-i Haldunlar, Farabi'ler, Platon'lar ve Aristo'lar yetişiyor. Gaziantep'in çocukları Nobel ödülü alacak çocuklar. GASMEK,11 yıldan beri büyüdü. Öyle bir tohum atıldı ki bu bilgi ormana dönüştü. Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte 5 kez sınav yaparak tespitler yaptık. Çocuklarımızı akademik dünyaya yetiştirdik. GASMEK bir markadır, bugünümüz geleceğimizdir. GASMEK'te çalışan herkese çok teşekkür ediyorum.

Programa, AK Parti milletvekilleri Mesut Bozatlı ve Bünyamin Bozgeyik, Gençlik ve Spor İl Müdür Numan Nafiz Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın, GASMEK usta öğreticileri ve öğrencileri ile ilgililer katıldı.