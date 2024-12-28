Gassal Dizisi İzleyicilerin Beğenisini Kazandı - Son Dakika
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Gassal Dizisi İzleyicilerin Beğenisini Kazandı

TRT'nin 'Gassal' dizisi, hikayesi ve oyunculuklarıyla büyük ilgi gördü. 2. sezon çekimleri tamamlandı.

28.12.2024 13:46
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TRT'nin dijital platformu Tabii'nin yeni orijinal dizisi "Gassal", hikayesi ve etkileyici oyuncu performansıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşen bir gassal Baki'nin kara mizahla dramı harmanlayan hikayesini anlatan dizi, kısa sürede yüksek izlenme oranlarına ulaştı.

Yayınlandığı günden itibaren sosyal medyada gündem olan dizinin ilk bölümü, Tabii resmi YouTube kanalında 4 milyona yakın görüntüleme alırken, dizinin "İçim Yanar" adlı müzik klibi ise 7 gün içinde 3,5 milyona yakın izlendi.

Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı, Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini üstlendiği dizinin 2. sezon çekimleri de tamamlandı.

Senaryosunu Sümeyye Karaaslan'ın kaleme aldığı dizinin yeni sezonunda başrolleri Ahmet Kural ve Hande Soral paylaşacak.

Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç gibi usta oyuncuların da kadroda yer alacağı yeni sezonda, izleyiciler sürpriz gelişmelerle karşılaşacak.

Dizinin başrol oyuncusu Ahmet Kural ve 2. sezondaki rol arkadaşı Hande Soral, Türkiye'nin en çok kazandıran kelime yarışması Lingo Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde yer alacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gassal Dizisi İzleyicilerin Beğenisini Kazandı - Son Dakika

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