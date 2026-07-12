Gastronomi ve Sinema Kars\'ta Buluştu

Gastronomi ve sinemanın buluşma noktası Uluslararası Gastronomi Film Festivali'nin (UGFF) Kars edisyonu tamamlandı.

10-12 Temmuz tarihleri arasında Kars'ta gerçekleştirilen Uluslararası Gastronomi Film Festivali, 3 gün boyunca farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Festival kapsamında gastro sınıf ve sine sınıf etkinlikleri, UGFF söyleşileri, uluslararası yarışma kısa belgesel seçkisi gösterimleri, belgesel ve açık hava film gösterimleri düzenlendi. Festival aynı zamanda Boğatepe ve Ani'de gerçekleştirilen etkinliklerle doğal, tarihi ve kültürel mirası sinema ve gastronomiyle buluşturdu.

"Köy Enstitüleri ile Anadolu Rönesansı ve Alternatif Eğitim Modelleri" etkinliğinde Alper Akçam ve Ceyhan Temürcü festivale katılanlarla bir araya geldi. Daha sonra Kadir İnanır'ın anısına "Sinema Bir Mucizedir" filmi açık havada sinemaseverlerle buluşturuldu.

Urla, Londra ve Çeşme'nin ardından dördüncü durağı Kars'ta katılımcılar son olarak Ani'de düzenlenen kültürel gezi programıyla festivali tamamladı.