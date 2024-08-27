GAÜN 100. Yıl Onkoloji Hastanesi ve Radyoterapi Merkezi Hizmete Açılıyor

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) bünyesinde yapımı tamamlanan 100. Yıl Onkoloji Hastanesi ve Radyoterapi Merkezi, hizmete açılacak.
5 bin 500 metrekarelik alana sahip, 4 katlı hastane, 29 Ağustos Perşembe günü açılıyor.
Bodrum katında Radyoterapi Merkezi yer alan hastanenin zemin katında 50 kişilik kemoterapi koltuğu ve 5 kişilik özel kemoterapi koltuğuyla donatılmış Günübirlik Kemoterapi Merkezi yer alacak.
Birinci ve ikinci katlarda kliniklerin yer alacağı hastane, palyatif bakım ünitesi de bulunacak.
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