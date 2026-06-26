GAÜN'de Turizm Sektörü İçin İş Birliği Toplantısı - Son Dakika
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GAÜN'de Turizm Sektörü İçin İş Birliği Toplantısı

GAÜN\'de Turizm Sektörü İçin İş Birliği Toplantısı
26.06.2026 11:49
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GAÜN, turizm sektörünün iş gücü ihtiyacını karşılamak için akademi-sektör iş birliği toplantısı düzenledi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulunca, turizm sektörünün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak ve öğrencilerin işyeri eğitimi süreçlerini daha etkin hale getirmek amacıyla "Akademi-Sektör İş Birliğini Geliştirme ve Güçlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Metin Sürme tarafından düzenlenen toplantıda, teorik eğitimin sektör uygulamalarıyla bütünleştirilmesi ve işyeri eğitimi süreçlerinin geliştirilmesi ele alındı.

Toplantıya, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Selçuk Korkmaz, otel ve restoranların girişimcileri ile yöneticileri, TÜRSAB'a bağlı seyahat acentalarının temsilcileri, profesyonel turist rehberleri, turizm alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetim temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

Programda, Müdür Yardımcısı ve Öğretim Görevlisi Emre Aksu, işyeri eğitimi süreçleri, öğrenci, üniversite ve işletmelerin görev ve sorumlulukları hakkında sunum yaptı.

GAÜN Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Eyüp Atılgan, akademi ile sektör arasındaki iş birliğine önem verdiklerini belirterek, eğitim süreçlerinin sektörün beklentileri doğrultusunda geliştirildiğini ifade etti.

Doç. Dr. Metin Sürme ise üniversite ile sektör arasında kurulan güçlü iletişimin öğrencilerin sektöre daha donanımlı hazırlanmasına ve istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Toplantı, akademi ve sektör temsilcilerinin belirli aralıklarla bir araya gelerek iş birliğini sürdürmesi yönünde alınan ortak kararlarla sona erdi.

Kaynak: AA

Gaziantep Üniversitesi, Turizm, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAÜN'de Turizm Sektörü İçin İş Birliği Toplantısı - Son Dakika

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