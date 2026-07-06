GAÜN Mimarlık Fakültesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

GAÜN Mimarlık Fakültesi Mezuniyet Töreni

GAÜN Mimarlık Fakültesi Mezuniyet Töreni
06.07.2026 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GAÜN'de genç mimar ve şehir plancıların mezuniyet töreni yapıldı, başarı belgeleri verildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mimarlık Fakültesi'nde genç mimar ve şehir plancıları mezun oldu.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Sahnesi'nde gerçekleştirilen törende, Mimarlık ile Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden mezun olan öğrenciler mezuniyet belgelerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Çetin, mezun öğrencileri tebrik ederek bundan sonraki eğitim ve meslek hayatlarında başarılar diledi.

GAÜN Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet İshak Yüce ise mezuniyetin yalnızca bir eğitim sürecinin tamamlanması değil, aynı zamanda topluma karşı sorumluluk üstlenilen yeni bir başlangıç olduğunu belirtti.

Türkiye'nin deprem gerçeğine de dikkati çeken Yüce, tasarım ve planlama süreçlerinde bu bilincin her zaman ön planda tutulması gerektiğini vurguladı.

Tören kapsamında fakülteyi dereceyle tamamlayan öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri takdim edildi.

Mezuniyet belgelerini alan öğrenciler, kep atarak mezuniyet sevincini aileleri ve akademisyenleriyle birlikte yaşadı.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Mimar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAÜN Mimarlık Fakültesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor Çin'de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor
Altında 5 haftanın ardından ilk yükseliş Altında 5 haftanın ardından ilk yükseliş
Gaziantep’te 400 dönüm arazide çıkan yangın 3 saatte zor söndürüldü Gaziantep'te 400 dönüm arazide çıkan yangın 3 saatte zor söndürüldü
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına skandal saldırı: Buralar bizim, defolun Plajda oturan başörtülü anne ile kızına skandal saldırı: Buralar bizim, defolun
Bursa’da çakarlı araçla kaçan ehliyetsiz sürücüye rekor ceza Bursa'da çakarlı araçla kaçan ehliyetsiz sürücüye rekor ceza
NATO Zirvesi öncesi Beştepe semalarında nefes kesen anlar NATO Zirvesi öncesi Beştepe semalarında nefes kesen anlar

14:13
Tarihi zirve için geri sayım başladı NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara’da
Tarihi zirve için geri sayım başladı! NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da
14:05
Bakan Fidan: NATO’nun yeni dönemi Ankara’da başlayacak
Bakan Fidan: NATO'nun yeni dönemi Ankara'da başlayacak
13:35
NATO Zirvesi öncesi Fransa’dan kritik Türkiye adımı SAMPT satışında yeşil ışık
NATO Zirvesi öncesi Fransa'dan kritik Türkiye adımı! SAMP/T satışında yeşil ışık
13:15
ABD kararı bardağı taşırdı UEFA’dan FIFA’ya çok sert uyarı
ABD kararı bardağı taşırdı! UEFA'dan FIFA'ya çok sert uyarı
13:02
İran’a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü
İran'a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü
12:48
Dünya Kupası’nın sahibi şimdiden hesaplandı İşte o takım
Dünya Kupası'nın sahibi şimdiden hesaplandı! İşte o takım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 14:44:54. #7.12#
SON DAKİKA: GAÜN Mimarlık Fakültesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.