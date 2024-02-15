GAÜN Mühendislik Fakültesi'nde Deprem Bölgesi Zirvesi Başladı - Son Dakika
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GAÜN Mühendislik Fakültesi'nde Deprem Bölgesi Zirvesi Başladı

GAÜN Mühendislik Fakültesi\'nde Deprem Bölgesi Zirvesi Başladı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen Deprem Bölgesi Zirvesi başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, deprem ve afetlerle ilgili çalışmalara katıldıklarını ve sonuçlarını değerlendirdiklerini belirtti. Zirvede, akademisyenler ve araştırmacılar Kahramanmaraş merkezli depremlerin farklı boyutlarını ele alacak.

15.02.2024 13:22  Güncelleme: 13:25
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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesince düzenlenen ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin görüşüldüğü "Deprem Bölgesi Zirvesi" başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, Mavera Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, deprem başta olmak üzere afetlerle ilgili çalışmalara katıldıklarını ve sonuçlarını değerlendirdiklerini belirtti.

6 Şubat'tan beri sahada çalıştıklarını bildiren Aslan, "Hasar tespit çalışmalarında 9 bin 284 çalışan 11 ilde aktif çalıştı. Bu süreç içerisinde Yükseköğretim Kurulu ile iş birliği yaparak 400 akademisyen çalışanlarımızla görev yaptı. Belediyelerimiz çok destek verdi. STK'ler önemli destek sağladı." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, afet sonrasının bir başka afetin öncesi olduğunu ve buna göre hazırlıkların yapılması gerektiğini dile getirerek, "En iyi kriz yönetimi kriz hali oluşmadan kriz yönetimidir. Kriz öncesi iyi kurgulanmalıdır. Örneğin Arjantin'de kuş gribi görüldüğü zaman öyle tedbirler almalısınız ki ülkemizde bir krize dönüşmesin. Afet sadece doğa olayları değildir. Teknoloji, insan kaynaklı afetler vardır. Bizim artık bu konulara bütünleşik ve bilinçli bakmamız lazım. Bizim çok profesyonel arama-kurtarma ekiplerimiz var. Bizim dirençli şehirlerimiz olmalı ki arama-kurtarma ekiplerine ihtiyaç duymamalıyız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yerel yönetim olarak depremle ilgili çalışma yürüttüklerini, sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ise üniversite yerleşkelerini depremde vatandaşların ihtiyacını karşılamak için kullandıklarını ve çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

İki gün sürecek zirvede, akademisyenler ve araştırmacılar Kahramanmaraş merkezli depremlerin teknik, sosyal, hukuki, eğitim, ekonomik, kentsel ve sağlık boyutlarını ele alacak.

Kaynak: AA

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