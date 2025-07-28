GAÜN Öğrencilerinden İHA'lara Karşı Savunma Sistemi - Son Dakika
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GAÜN Öğrencilerinden İHA'lara Karşı Savunma Sistemi

GAÜN Öğrencilerinden İHA\'lara Karşı Savunma Sistemi
28.07.2025 11:46
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GAÜN öğrencileri, İHA'ları tespit ve etkisiz hale getiren yerli savunma sistemi geliştiriyor.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, insansız hava araçlarının (İHA) tespit, teşhis, sınıflandırma ve etkisiz hale getirilmesine yönelik geliştirdikleri "savunma sistemi"yle TEKNOFEST'e hazırlanıyor.

İstanbul'da 17-21 Eylül'de düzenlenecek TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek teknoloji yarışmalarına hazırlanan üç farklı öğrenci takımı, "dost ve düşman ayrımı yapabilen savunma sistemleri" üzerine çalışmalar yürüttü.

Yaklaşık bir yıllık sürede geliştirilen sistemler, belirli bir mesafedeki İHA ya da potansiyel tehdit unsurlarını algılayarak sınıflandırabiliyor.

Tehdidin saldırı olarak tanımlanması durumunda ise hedef, lazer, elektromanyetik atış, havalı tüfek veya demir mermi gibi çeşitli yöntemlerle etkisiz hale getirilebiliyor.

Projelerle, savunma teknolojileri alanında yerli çözümlerin geliştirilmesi ve bu alandaki teknik kabiliyetlerin artırılması hedefleniyor.

ASELSAN ve TUSAŞ'ın ürettiği hava savunma sistemleri ilham oldu

GAÜN Gazi Uzay Teknoloji Topluluğu Hava Savunma Sistemleri Takım Kaptanı Yusuf Eren Asiltürk, üniversiteden aldıkları destekle tamamen sessiz çalışan elektromanyetik silah ürettiklerini söyledi.

Asiltürk, "Yaptığımız sistem, klasik ateşleme ve barut sistemi içermiyor. Yüzde 100 yerli olan silah, üniversitemizin desteğiyle tamamen kendi tasarımımızla üretildi. İlham kaynağımız ASELSAN, TUSAŞ gibi kurumların geliştirdiği hava savunma sistemleri oldu. Biz de bu sistemlere katkı sunmak ve gelecekte daha güçlü savunma teknolojileri geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Otonom çalışan lazer sistemli savunma çözümü

GAÜN Zaferay Takımı'nın kaptanı İsmail Eser Aktaş da geliştirdikleri savunma sisteminin lazer teknolojisiyle çalıştığını ve otonom olarak "dost-düşman hedef ayrımı" yapabildiğini söyledi.

Aktaş, "Projemizi diğerlerinden ayıran en önemli özellik lazer kullanmamız. Bu sayede daha hızlı ve etkili sonuçlar alabiliyoruz. Sistem, belirlediği hedefleri otomatik imha edebiliyor. Yarışmalarda hız önemli çünkü ne kadar hızlı olursak o kadar çok puan alıyoruz, ayrıca ülkemizin bulunduğu coğrafi konum göz önüne alındığında hava savunma sistemlerinin önemi daha da artıyor. Bu alanda katkı sunmak istiyoruz." diye konuştu.

"Dost-düşman ayrımı yapılıyor"

Elektrik AR-GE Model Uydu Takımı üyesi Ahmet Yasin Maviş de geliştirdikleri sistemin görüntü işleme teknikleriyle hedef tespiti yaptığını, ardından havalı tüfekle imha işlemini gerçekleştirdiğini kaydetti.

Maviş, şunları söyledi:

"Projemizin sabit bir kamerası var. Bu kamera, görüntüyü sistem bilgisayarına aktarıyor. Sisteme önceden dost ve düşman unsurlar tanımlanıyor. Burada görüntü işleme teknikleriyle dost-düşman ayrımı yapılıyor. Sistem, düşman hedefini tespit ettiğinde konum bilgisini motorlara iletiyor. Motorlarla hedefin konumu eşleştiğinde otomatik olarak atış gerçekleştiriliyor. Atış sistemimizde havalı tüfek kullandık. Bu sayede hedefi kolaylıkla etkisiz hale getirebiliyoruz."

Kaynak: AA

Gaziantep Üniversitesi, Teknofest, Teknoloji, Savunma, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAÜN Öğrencilerinden İHA'lara Karşı Savunma Sistemi - Son Dakika

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